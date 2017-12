Nooit zo veel planten en dieren met uitsterven bedreigd 00u00 0

Het aantal bedreigde planten- en diersoorten heeft in 2017 opnieuw een recordhoogte bereikt. Dat meldt milieu-organisatie WWF in haar jaarrapport. De schubdieren of pangolins, koala's en zeepaardjes behoren tot de dieren die het grootste gevaar lopen om uit te sterven. Op de lijst van de internationale unie voor natuurbescherming (IUCN) staan 25.800 bedreigde dieren- en plantensoorten, wat neerkomt op bijna 30% van alle onderzochte soorten. Eind 2016 waren slechts 24.000 soorten bedreigd. Er zijn ook positieve ontwikkelingen. Zo doet de zeeschildpad het weer beter, en in de Mekong in Cambodja zijn er tekenen dat de populatie Irrawaddydolfijnen, die slechts bestaat uit 80 dieren, weer aan het stijgen is.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee