Exclusief voor abonnees Nooit zo veel misdrijven afgekocht 13 januari 2020

00u00 0

Nog nooit mochten zo veel verdachten in strafzaken hun vervolging afkopen. In 2018 zijn over heel België 9.640 strafzaken afgesloten na de betaling van een minnelijke schikking aan het parket. Dat is een record. In 2017 ging het om 8.470 schikkingen en de vorige jaren waren het er nog (veel) minder. Van het totale aantal strafzaken wordt een steeds groter percentage afgesloten met een minnelijke schikking. In 2018 ging het om 1,8 procent van alle afgewikkelde strafzaken. De Gentse procureur-generaal Erwin Dernicourt zegt in 'De Tijd' dat de stijging aantoont dat de parketten strenger zijn geworden: "Dossiers die we vroeger zouden seponeren, bestraffen we nu toch met een minnelijke schikking."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis