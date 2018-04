Nooit werd er vaker gescoord in Champions League 3,17 goals per match 26 april 2018

Zelfs als de resterende drie matchen in de Champions League op 0-0 eindigen, wordt dit het meest doelpuntenrijke seizoen ooit in het kampioenenbal. De drie goals van gisteren in Bayern München - Real Madrid brachten het totaal in de Champions League dit seizoen op 387 in 122 duels. Dat is goed voor 3,17 goals per wedstrijd, oftewel elke 28 minuten een goal. Het oude record dateert van vorig seizoen, toen er elke 29 minuten een doelpunt werd gemaakt. Cristiano Ronaldo maakte 15 goals in de Champions League dit seizoen en is topschutter. Hij kan zijn eigen record uit 2013-2014 (17 goals) nog altijd breken. (DPB)