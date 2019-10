Exclusief voor abonnees Nooit was een septembermaand wereldwijd zo warm 09 oktober 2019

00u00 0

September 2019 krijgt een plaatsje in de geschiedenisboeken als wereldwijd de warmste septembermaand sinds het begin van de waarnemingen. Dat meldt de Copernicus Climate Change Service (C3S) van de Europese Unie, die gegevens over het klimaat verzamelt. De temperatuur lag vorige maand 0,57 graden hoger dan gemiddeld tussen 1981 en 2010, en was daarmee nog net iets warmer (0,02 graden) dan september 2016. Op de derde plaats staat september 2017, toen het 0,47 graden warmer was dan gemiddeld. De grootste temperatuurstijgingen werden gemeten in Europa - vooral in het zuiden en het zuidoosten -, de VS, Iran, Afghanistan, Mongolië, China en delen van het noordpoolgebied. In Noorwegen en Zweden was het dan weer koeler dan normaal, net als in het zuidwesten van Rusland en delen van Antarctica. September is niet de enige maand dit jaar die records breekt. Ook juni en juli waren de warmste ooit. (KVDS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen