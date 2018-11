Nooit was 15 november warmer 16,8°C | Vorig record 15,2°C 16 november 2018

We beleefden gisteren met grote voorsprong de warmste 15 november sinds het begin van de waarnemingen, 117 jaar geleden. Het KMI in Ukkel tekende rond 14 uur maar liefst 16,8 graden Celsius op. De vorige warmste 15 november werd in 2006 geregistreerd, die piekte op 15,2 graden. Ook op 6 november jongstleden nog sneuvelde het dagrecord. Toen was het in Ukkel 19,2 graden Celsius, waarmee het record van 17,6 graden uit 1955 werd verpulverd. Vanaf vandaag liggen de temperaturen lager. Begin volgende week wordt het gevoelig kouder met een schrale oostenwind. We halen dan overdag nog wel 10 graden, maar 's nachts schommelt de temperatuur rond het vriespunt. (SPK)

