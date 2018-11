Nooit vergeten 14 november 2018

Met ontzetting las ik de lezersbrief van J. Janssens (krant maandag) waarin hij pleit om de feestdag van 11 november af te schaffen: "100 jaar herdenken is genoeg", zegt hij. Neen mijnheer, 100 jaar is NIET genoeg, de 'Grote Oorlog' mag niet vergeten worden. Maar laten we vooral met onze (klein)kinderen naar Tyne Cot blijven gaan en hen het gedicht van Karel Van Den Oever leren: "Hij had toch zo dapper gestreden, de lucht in de verte zag rood..." (De stervende soldaat).

Rita Bossaerts, Nijlen

