Exclusief voor abonnees Nooit vakantie 11 april 2019

00u00 0

Verschueren verontschuldigt Coucke dat diens reis al 6 maanden vast lag. Ik was 6 jaar secretaresse van Mister Michel. Nooit heb ik hem één dag vakantie weten nemen. Zijn vrouw en kinderen trokken alleen naar Zuid-Frankrijk. Hij was dagelijks als eerste op post en ging zelden naar huis voor 20 uur. Het is een keuze die je moet maken. Op vakantie gaan of je 100 % inzetten voor een club als RSCA.

