Nooit te oud om te trouwen (maar 't moet wel vooruitgaan) Georges (86) Rita (70) 27 januari 2018

Jonge tortelduifjes zijn het niet meer, maar de liefde is er niet minder groot om. Georges Macharis (86) en Rita Braem (70) uit Sint-Gillis-Waas zijn sinds gisteren officieel man en vrouw. "Ik liet me eens ontvallen dat ik toch graag getrouwd zou zijn", vertelt Rita. Het antwoord van Georges was kordaat. "'Maak maar een afspraak op het gemeentehuis, dan', zei hij. Nu ja, aan een knieval had ik me ook niet meer verwacht. Uiteindelijk hebben we vier weken geleden beslist om te trouwen, het is dus plots erg snel gegaan."

