Nooit te oud om op te lichten: 3,7 miljoen verbeurdverklaard bij 92-jarige 17 januari 2019

00u00 0

Een 92-jarige vrouw uit Dendermonde heeft in het Gentse hof van beroep een gevangenisstraf van 16 maanden met uitstel gekregen en 600.000 euro boete. Daarnaast werd ook een bedrag van maar liefst 3,7 miljoen euro verbeurdverklaard. Betty W. wordt gezien als het brein achter jarenlange belastingfraude. In eerste aanleg kreeg W. 16 maanden cel, waarvan 6 maanden effectief, dezelfde boete en een verbeurdverklaring van 2,4 miljoen. Betty W. zou volgens het parket ruim veertig jaar geleden begonnen zijn met belastingen te ontduiken. "Zij had de touwtjes in handen. Er was een actieve zoektocht van haar en haar zoon via brieven en reizen naar Panama", zei de procureur-generaal in beroep. Uiteindelijk kwam de fraude aan het licht door een lek bij de Zwitserse bank HSBC. In 2014 werd er een bedrag van maar liefst 12,35 miljoen euro van een Luxemburgse rekening in beslag genomen. Daarnaast had ze ook geen successierechten betaald op het bedrag dat ze geërfd had van haar man. Haar 62-jarige zoon kreeg in beroep 8 maanden cel met uitstel en 240.000 euro boete, er werd ook een bedrag van 408.795 euro verbeurdverklaard. (DJG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN