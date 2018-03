Nooit te koud om te surfen 15 maart 2018

In Unstad aan de Lofoten, een eilandengroep in het noorden van Noorwegen, waagt deze surfer zich op de golven bij -13 graden Celsius en een watertemperatuur van 4 graden. De locatie in het hoge noorden is bijzonder geliefd bij surfers omwille van de uitzonderlijk hoge golven. En als het zó koud is, dan heb je die helemaal voor jou alleen, moet deze surfer gedacht hebben.

