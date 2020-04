Exclusief voor abonnees Nooit te jong/oud om corona te overwinnen 22 april 2020

Wat hebben Zoë Budo (5 weken) en Octavie De Turck (103 jaar) met elkaar gemeen? Allebei hebben ze het coronavirus verslagen. Zoë testte vorige week positief op Covid-19 en werd zo de jongste coronapatiënt van het land. Gisteren mocht ze het ziekenhuis in Hasselt verlaten. "We zijn doodsbang geweest dat we ons dochtertje zouden verliezen", getuigt haar papa. "Haar na een week eindelijk weer in de armen kunnen sluiten: je hebt geen idéé hoeveel deugd dat doet." Aan de andere kant van het land, in Oostende, mocht Octavie na drie weken vechten de corona-afdeling van het ziekenhuis inruilen voor een gewone kamer. "Ik hoor niet meer goed en mijn benen willen niet meer mee, maar ik ben content", zei de vrouw die eerder ook al de hongerwinter van 1917 en Hitler overleefde. (IBO)

