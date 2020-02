Exclusief voor abonnees Nooit te jong om Voil Jeanet te zijn 26 februari 2020

Even géén Jodenheisa, gisteren in Aalst: op carnavalsdinsdag passeerden daar als vanouds de Voil Jeanetten. Met een pruik, een haring in de kinderwagen, een lampenkap op het hoofd en een 'vellen frak', oftewel een bontjas. Dat je nooit te jong bent om Voil Jeanet te zijn, bewezen Matthias en Shara, 8 en 9 jaar oud. "Er lopen veel rare mensen rond en het ruikt hier naar stinkbommen, maar het is wel héél grappig", lachten ze. "En nee, dit is niet onze eerste Voil Jeanettenstoet. Wij lopen al mee sinds we 3 jaar waren." (RLA)

