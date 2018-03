Nooit saai met Vanderaerden in de buurt 21 maart 2018

Eric Vanderaerden was niet alleen een topsprinter en een kasseispecialist, hij was ook een van de meest flamboyante renners van zijn generatie. Een levende salamander in de pistolet van een ploegmaat verstoppen, de kamerdeur van zijn ploegleider in de hotellift deponeren, in volle vaart met de fiets in het zwembad knallen: het zijn lang niet zijn strafste stoten. Een kleine bloemlezing.(BA)