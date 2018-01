Nooit minder inschrijvingen voor tso en bso 00u00 0

Nog nooit schreven zo weinig leerlingen zich in voor een tso- of bso-opleiding. In 2016 waren het er 44.194, terwijl twintig jaar geleden nog 59.192 jongeren een opleiding volgden die hen klaarstoomt voor de autosector, de bouw, de textielnijverheid, de industrie van de houtbewerking of de wereld van mechanica, elektriciteit en koeling. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) opvroeg. Doordat de inschrijvingscijfers dalen, volgen ook de inkomsten, waardoor investeringen uitblijven. Daarom heeft de Vlaamse regering onlangs vijf miljoen euro vrijgemaakt om de oudste infrastructuur te moderniseren.