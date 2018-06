Nooit meer zoeken naar (of ruzie over) afstandsbediening 09 juni 2018

Eén van de grootste frustraties in de gemiddelde Vlaamse huiskamer is ongetwijfeld de afstandsbediening die onvindbaar is, omdat ze weer eens tussen de plooien van de zetel is verdwenen. Amazon hoopt die frustratie voorgoed weg te nemen met de Fire TV Cube, een streamingapparaat, slimme speaker en 'kaske'-vervanger in één. Als je je tv wil aanzetten en bijvoorbeeld Netflix wil openen om verder naar je favoriete reeks te kijken, moet je dat gewoon tegen de Fire TV Cube zéggen. Die is uitgerust met acht microfoons, zodat hij zeker elk commando oppikt. Dankzij infraroodzenders aan elke zijde van het apparaat, kan het vervolgens je tv, soundbar en andere apparaten bedienen. Bizar genoeg levert Amazon bij de Fire TV Cube... een afstandsbediening mee. Misschien heeft bedrijf niet zoveel vertrouwen in z'n eigen spraaktechnologie? De prijs is niet mis: 100 euro. Het is nog niet bekend wanneer het product in de Benelux verschijnt.

