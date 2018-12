Nooit meer 'Nooit meer diëten' 70 SANDRA BEKKARI 20 december 2018

Geef toe: het ene na het andere boek schrijven, da's niet bepaald een kunst. Maar de ene na de andere bestseller afleveren? Handen op elkaar voor Sandra Bekkari (45). 'Nooit meer diëten 5' was het bestverkochte boek op de Boekenbeurs. En toch komt er geen deel 6, 7 of 8. Vreest/jubelt - schrappen wat niet past - niet: Bekkari blijft boeken met gezonde recepten schrijven, maar die krijgen een nieuw jasje. Nooit meer 'Nooit meer diëten', dus. 'Open keuken met Sandra Bekkari' blijft wel dagelijkse kost op uw beeldscherm. Het kookprogramma is een vaste waarde geworden in het zendschema van VTM, maar hoewel Bekkari zich met de dag zichtbaar meer op haar gemak voelt voor de camera, blijven sommigen toch op hun honger zitten. Bekkari overtuigt nog maar zelden de 200.000 kijkers die ze in het begin wel kon boeien. (BHL)

