Nooit meer naast luid kind op vliegtuig 28 september 2019

Passagiers van Japan Airlines, de tweede grootste luchtvaartmaatschappij van Japan, zijn in de wolken. Want wie online zijn vliegtuigstoel reserveert, kan er nu voor kiezen om niét naast een schreeuwende baby of peuter te zitten. De firma heeft daarvoor een nieuw icoontje toegevoegd aan het grondplan van het vliegtuig waarop alle stoelen te zien zijn. Is één van die stoelen al ingenomen door een kind tussen 8 dagen en twee jaar oud, dan verschijnt op die plaats een baby-icoontje.