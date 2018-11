Nooit meer belachelijk gekleed dankzij Belgische app 28 november 2018

Twee Brusselse handelsingenieurs hebben een app ontwikkeld om u te helpen tijdens het shoppen. Met 'ScandaLook' kan je vanaf begin volgend jaar de barcode van een kledingstuk scannen, waarna je te zien krijgt welke influencers het stuk dragen en met welke andere kleren ze het combineren. Om zoveel mogelijk fashionista's aan boord te halen, organiseerden Marin Vandamme en Nicolas Baroud in juni een 'Influencers Night' voor meer dan dertig bekende socialemediafiguren. In het begin zal de app vooral focussen op jonge meisjes. Toch mikken de ingenieurs op een zo groot mogelijk publiek. "Als ik zelf ga shoppen moet ik altijd raad vragen aan mijn vriendin of aan mijn mama", zegt Vandamme. "Toen besefte ik dat niet alleen jonge meisjes, maar eigenlijk iedereen deze app kan gebruiken. Niemand wil er belachelijk bijlopen." (VRJB)

