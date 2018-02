Nooit gezien: promofilm over dokter Gyselbrecht op luid applaus onthaald in rechtszaal Erwin Verhoeven

27 februari 2018

05u00 0 De Krant 'Leven en werken van André Gyselbrecht.' Met een documentaire van een minuut of 25 over zijn cliënt heeft Johan Platteau de voorlaatste dag van zijn marathonpleidooi afgesloten. Indrukwekkend en professioneel gemaakt. Niet door de minste. Lien Willaert, de vrouw van Jan Verheyen en zelf ook regisseur van onder meer 'De Rodenburgs', tekende voor dit ongeziene 'pleidooi'. Aan het eind klonk er langdurig applaus in de zaal.

Ruiselede bij valavond. De camera zoomt in op de zilverkleurige naamborden van de artsen van de groepspraktijk De Molen. Op de achtergrond het sfeervol verlichte kasteeltje waar ze kabinet houden. Zo begint de film van Lien Willaert. Monique Van Poucke, 44 jaar getrouwd met André Gyselbrecht, wordt thuis in de living geïnterviewd. Haar zoon Hannes in een hemels verlichte kinderkamer, waar de Bumba's en ander kinderspeelgoed zo perfect "achteloos" rondslingeren dat dit geen toeval kan zijn. Noch Monique, noch Hannes werd door de rechtbank gehoord als getuige. Op deze manier doen ze toch hun zeg.

(lees verder onder de foto)

Onder het ontsmetten van doktersmateriaal vertelt Monique hoe zij en André jarenlang een hecht team vormden. Hannes en Elisabeth (bij die laatste zijn het om juridische redenen beelden uit een 'Terzake'-interview, red.) vertellen over hun fijne jeugd in het doktersgezin. Mooie foto's uit lang vervlogen tijden passeren de revue. Onbezorgde levens. Reizen. Sporten. Studeren. "Vader en moeder gaven advies, maar bemoeiden zich niet." Er zit ook een beeld in van het wat statige dokterskabinet. Leeg. Op het bureau prominent één kader met een grote foto. Van hetzelfde kabinet met Mijnheer Doktoor. Fier in de lens kijkend. Een man die het gemaakt heeft.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN