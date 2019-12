Exclusief voor abonnees Nooit eerder zoveel werkende 55- tot 64-jarigen 19 december 2019

De werkgelegenheidsgraad in België is tijdens het derde kwartaal van dit jaar licht afgenomen, van 71 procent in het tweede kwartaal tot 70,7 procent in het derde kwartaal. Bij de jongste en oudste leeftijdsgroepen stijgt de werkgelegenheidsgraad wel nog. Zo komt het percentage werkende 55- tot 64-jarigen op 52,9 procent te liggen, het hoogste niveau ooit. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. De werkgelegenheidsgraad van 20- tot 64-jarigen stijgt heel licht in Brussel (61,8 procent), stabiliseert in Vlaanderen (76 procent) en daalt in Wallonië (64,2 procent) ten opzichte van het vorige kwartaal. De werkloosheidsgraad, die sinds het derde kwartaal van 2017 onafgebroken daalde, stabiliseert op 5,4 procent. Bij mannen daalt die tussen het tweede en derde kwartaal van 2019 met 0,2 procentpunt en die van vrouwen neemt met hetzelfde cijfer toe. De werkloosheidsgraad van mannen (5,5 procent) ligt in het derde kwartaal van 2019 nog 0,3 procentpunt hoger dan die van vrouwen (5,2 procent).

