Nooit eerder zoveel vacatures 07 september 2018

Belgische ondernemingen hadden in het tweede kwartaal 145.760 vacatures, een nieuw record. De vacaturegraad - het aantal vacatures afgezet tegen het totale aantal banen - bereikte net geen record. Er kwamen vooral in Vlaanderen vacatures bij: +4.980 tegenover het eerste kwartaal. De krapte op de arbeidsmarkt is hier ook eerder voelbaar, met een vacaturegraad van 3,86%. De sector wetenschappen en administratieve diensten was goed voor 28.630 vacatures of net geen 20% van alle vacatures. Ook in de non-profit waren er meer dan 25.000 vacatures, terwijl de industrie en de handel elk boven 20.000 zaten. De hoogste vacaturegraad was er in de ICT: 7,4 %.

