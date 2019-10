Exclusief voor abonnees Nooit eerder zoveel mensen aan het werk 03 oktober 2019

Nooit was de werkloosheid in ons land zo laag: 71% van de beroepsactieve bevolking was in het tweede kwartaal van dit jaar aan de slag. Vorig jaar lag dat nog twee procent lager, zo blijkt uit cijfers van Statbel. Vooral meer 55-plussers zijn aan het werk: 52,3% van hen heeft een job. In het eerste kwartaal was dat maar 50,8%. Van alle leeftijdsgroepen neemt de werkgelegenheidsgraad er het sterkste toe. Bij de 20- tot 54-jarigen - werkgelegenheidsgraad: 76,4% - bedroeg de groei 1,1%.

