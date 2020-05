Nooit eerder zoveel internetverkeer als in eerste weekend van lockdown SPK

06 mei 2020

05u00 0 De Krant Tijdens de lockdown zijn internetrecords gebroken. Op 21 maart 2020, in het eerste weekend, sneuvelde het record van het totale verkeer over het vaste internetnetwerk. Alle gebruikers samen downloadden in één uur tijd een volume vergelijkbaar met dat van ruim een half miljoen films. Waar het netwerk vroeger 's avonds piekte, is het nu de hele dag druk.

De voorbije weken downloadden we zo'n 30 tot 40% meer - vooral streaming van muziek en video's en games. We laden ook meer gegevens op: het zogenaamde 'upstreamvolume' nam de eerste dagen zelfs toe met 70%. Het gaat dan onder meer over school- en werktoepassingen, zoals taken uploaden en videovergaderingen.

We bellen dubbel zo lang

Op vrijdag 13 maart, de dag na de aankondiging van de lockdown-maatregelen, belden we elkaar massaal, zo blijkt ook uit de cijfers van Telenet. Met de vaste lijn voerden we die dag in totaal meer dan 4,8 miljoen gesprekken: 65% meer dan op een normale weekdag. Goed voor gemiddeld 4 telefoontjes per klant, dat is dubbel zo veel als anders. Ook via de smartphone werd er duchtig getelefoneerd, met 25 miljoen gesprekken of 9 per gebruiker. Vandaag bellen we nog steeds 30% meer met de vaste lijn dan vóór de lockdown, én dubbel zo lang: gemiddeld 7 minuten.