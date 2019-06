Exclusief voor abonnees Nooit eerder zoveel failliete bedrijven in mei 04 juni 2019

Nooit eerder waren er in ons land in de maand mei zoveel faillissementen als dit jaar. In totaal gingen er 1.096 bedrijven over de kop, een stijging van 72,9% tegenover het eerder faillissementluwe mei 2018. In Wallonië was de toename met liefst 126,4% het sterkst. Dat blijkt uit de faillissementsbarometer van kredietinformatieverstrekker Graydon. Heel 2019 was tot dusver al geen topper voor het Belgische bedrijfsleven: over de eerste vijf maanden zijn er 5.104 bedrijven failliet gegaan, een stijging van 14,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en het op één na hoogste cijfer ooit over die periode. Voor de vierde maand op rij telde België meer dan 1.000 faillissementen per maand: ook dat is een nooit eerder geziene reeks. (SPK)

