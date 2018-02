Nooit eerder zo veel leerkrachten geschorst 14 februari 2018

In het schooljaar 2015-2016 werden er in totaal 138 leerkrachten geschorst. Nooit eerder waren dat er zoveel. Uit cijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten blijkt dat het in 95 gevallen ging om een preventieve schorsing, omdat een leerkracht tucht- of strafrechtelijk werd vervolgd. Hoewel het aantal schorsingen laag blijft in vergelijking met het totale aantal leerkrachten - ruim 185.000 - grijpen scholen wel steeds vaker naar de maatregel. In het schooljaar 2011-2012 moesten slechts 67 leraars al dan niet tijdelijk aan de kant. De oorzaak van de stijging is niet meteen duidelijk, zegt onderwijsminister Crevits (CD&V). De scholen zijn ook niet verplicht de reden van een preventieve schorsing aan de Vlaamse overheid door te geven.

