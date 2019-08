Exclusief voor abonnees Nooit eerder zo laat nog zo warm 28 augustus 2019

In Ukkel klom het kwik gisteren tot 33,6 graden. Nooit eerder was het zo laat op het jaar nog zo warm. Goeie kans dat we vandaag op nóg een tropische dag getrakteerd worden. Aan het Zilvermeer in Mol vinden ze dat allesbehalve erg.

