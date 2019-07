Exclusief voor abonnees Nooit eerder veranderden zoveel kiezers van partij 11 juli 2019

00u00 0

Nooit eerder zijn zoveel kiezers van partij veranderd dan bij de verkiezingen van 26 mei. Dat blijkt uit een analyse van de universiteiten van Leuven, Antwerpen en Louvain-la-Neuve. Hun onderzoek wijst ook uit dat Groen de slechtste campagne achter de rug heeft. Veel van de kiezers die de partij had aangetrokken, haakten in de laatste weken voor de stembusslag af. Velen van hen stapten over naar PVDA. Ook N-VA heeft in de eindspurt nog stemmen verloren, maar het grootste verlies van de Vlaams-nationalisten vond al plaats voor de start van de campagne. Globaal zegt 20% van de kiezers in Vlaanderen tijdens de laatste drie weken nog van gedacht veranderd te zijn. Grote winnaar Vlaams Belang haalde z'n kiezers voornamelijk bij de regeringspartijen, bij N-VA in het bijzonder. De partij van Bart De Wever verloor 18,5% van haar kiezers aan extreemrechts, aldus nog de onderzoekers. Dat is met voorsprong de grootste verschuiving die werd opgetekend.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis