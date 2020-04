Exclusief voor abonnees Nooit eerder telden zoveel mensen mussen 07 april 2020

Nooit eerder hebben zoveel mensen deelgenomen aan het Huismussentelweekend van Vogelbescherming Vlaanderen. De teller staat op 7.041 deelnemers - dubbel zoveel als vorig jaar - die in hun eigen tuin of onmiddellijke omgeving op zoek gingen naar de vogeltjes. Slecht nieuws is er voor de huismussen zelf: in 44% van de meldingen werden amper tussen de 1 en 5 exemplaren geteld, blijkt uit de eerste resultaten. Nochtans bestaat een kolonie meestal uit minstens 10 mussen. Als de vogels niet in grotere kolonies vliegen, zijn ze minder goed in staat om tegenslagen op te vangen en lopen ze sneller het risico om te verdwijnen.

