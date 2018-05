Nooit album gehaald, maar Kuifje-aquarel brengt wel 607.500 euro op 05 mei 2018

00u00 0

Bij veilinghuis Christie's in Parijs is donderdagavond een zeldzame aquarel van Kuifje-tekenaar Hergé geveild voor 607.500 euro (629.000 euro inclusief kosten). Het gaat om een tekening die uiteindelijk het album 'De Scepter van Ottokar' niet haalde. Ze werd wel gepubliceerd in de krant 'Le Vingtième Siècle' in 1939. Hergé gaf de aquarel - "een pareltje", volgens biograaf Philippe Goddin - indertijd cadeau aan een vriend, iets wat hij slechts zelden deed. Diens familie had de tekening al die tijd in handen. Op de aquarel zijn Kuifje en hond Bobbie te zien terwijl ze wegvluchten uit het koninkrijk Bordurië, net voor Kuifje onder vuur wordt genomen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN