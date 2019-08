Exclusief voor abonnees Noodzakelijk 19 augustus 2019

Het past in het kraam van de N-VA om België 'onbestuurbaar' te verklaren. Zo verdedigen zij een 'noodzakelijke' splitsing. Tegenstellingen zullen er altijd zijn, die zijn er ook in andere landen. Kijk maar naar de brexitsaga. Denk je dat het gesjoemel en geruzie stopt als Vlaanderen onafhankelijk is?

Ines Hubert

