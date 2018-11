Noodweerlijn 1722 in toekomst altijd actief 23 november 2018

De noodweerlijn 1722 voor niet-levensbedreigende brandweerinterventies bij storm of overstromingen zal in de toekomst niet alleen bij (dreigend) noodweer actief blijven. Er komt ook een website voor het online melden van dergelijke niet-dringende tussenkomsten. Dat blijkt uit de beleidsnota voor volgend jaar van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). De maatregelen moeten de 112-noodcentrales voor brandweerinterventies ontlasten. "Bedoeling is dat oproepen naar 1722 in de toekomst rechtstreeks bij de dispatching van de verschillende brandweerzones terechtkomen, zodat de noodcentrales voor echt dringende oproepen worden ontlast", zegt Jambon. Omdat er nog een aantal wijzigingen bij de 35 brandweerzones dienen doorgevoerd, is de voortdurende bemanning van 1722 ten vroegste voor 2020. De website met meldingsformulier zou er volgend jaar al kunnen komen. (SPK)

