Noodweer eist dode in Normandië 06 juni 2018

Het noorden van Frankrijk is gisteren geteisterd door storm en zware neerslag. Vooral Normandië kreeg het zwaar te verduren, met auto's die weggespoeld werden (foto) doordat de straten in rivieren veranderden. In Piseux, zo'n 100 km ten westen van Parijs, viel een dode nadat een wagen werd meegesleurd in een overstroming. De man werd levenloos in zijn gekantelde voertuig teruggevonden. Ook in het centrum en zuidwesten van het land maant de Franse weerdienst nog aan tot grote voorzichtigheid.

HLN