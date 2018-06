Noodweer? Blijf 1722 bellen 02 juni 2018

Het nummer 1722 blijft nog minstens tot vanmiddag actief. Binnenlandse Zaken vraagt om voor niet-dringende brandweerinterventies het nummer 1722 te bellen en enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand in (levens)gevaar is. De weerdienst gaf gisterochtend nog code oranje, maar inmiddels is dat afgezwakt tot geel. Normaal wordt 1722 dan niet meer geactiveerd, maar omdat er kans blijft op plaatselijke onweders is beslist om het nummer toch langer actief te houden.

