Noodoproep uit koelwagen: acht transmigranten bevrijd

Op de Westelijke Ring in Geel heeft de politie gisterochtend acht transmigranten bevrijd uit een koelwagen, nadat één van de verstekelingen zelf het noodnummer gebeld had. "Via mastbepaling konden we het voertuig traceren. Samen met de brandweer hebben we de oplegger opengebroken. In de koelcel vonden we acht verkleumde volwassenen." Het gaat om zeven Irakezen en één Iraniër. Zij werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Zes van hen konden daarna mee naar het commissariaat, twee anderen hadden verzorging nodig. "We hebben van iedereen vingerafdrukken genomen en foto's gemaakt, en sturen die informatie door naar de Dienst Vreemdelingenzaken." Die zal over hun lot beslissen. Vermoed wordt dat de transmigranten in Frankrijk aan boord van de truck klommen om zo Groot-Brittannië te bereiken. Van de bestuurder van de vrachtwagen met Spaanse nummerplaat ontbreekt voorlopig elk spoor. Het parket is een onderzoek gestart.

