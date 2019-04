Exclusief voor abonnees Noodnummers niet bereikbaar door zware storing Proximus 06 april 2019

Door een zware storing bij Proximus gisternamiddag waren de noodnummers 100, 101 en 112 een tijdlang onbeschikbaar in grote delen van het land. De storing trof omstreeks 15.30 uur het vaste netwerk van Proximus over het hele land. Daar zitten ook de nummers van de hulpdiensten op. De noodcentrales waren wel nog beschikbaar voor mensen die een vaste lijn op het Proximus-netwerk hebben, maar niet voor klanten met mobiele Proximus-nummers of mensen die klant zijn bij een andere operator. Wie de noodcentrale dringend nodig had, kon die uitzonderlijk per sms bereiken en ook de app 112 was nog operationeel. Heel wat hulpverlenende diensten deelden ook via sociale media uitzonderlijke nummers mee voor geval van nood. Rond 19 uur liet Proximus weten dat de problemen van de baan waren en dat het zich verontschuldigt voor de hinder.

