Noodnummer 1722 10 augustus 2018

Het noodnummer dat geactiveerd wordt bij niet-dringende brandweerinterventies zoals stormschade of wateroverlast is 1722. In het artikel '1.503 telefoontjes naar noodnummer', dat gisteren in onze krant verscheen, werd het foutieve nummer 1712 vermeld. Onze excuses.