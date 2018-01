Noodnummer 1722 van kracht voor stormschade 00u00 0

Wie vandaag schade lijdt door de storm, moet naar een speciaal noodnummer bellen. Dat deelt Binnenlandse Zaken mee. Vragen om bijstand bij stoffelijke schade zullen alleen maar beantwoord worden via het nummer 1722, zodat het nummer 112 niet overbelast raakt. "Bel enkel 112 als iemand zich in een levensbedreigende situatie bevindt", zo luidt het advies. Gevraagd wordt ook om geduldig te zijn. "Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw achteraan de wachtrij terecht."