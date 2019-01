Noodnummer 1722 geactiveerd door rukwinden 28 januari 2019

Door een depressie en de aanvoer van onstabiele lucht kreeg de kust gisterenavond en afgelopen nacht af te rekenen met zware storm- en rukwinden tot 80 kilometer per uur. Daarom activeerde de FOD Binnenlandse Zaken het nummer 1722 voor niet-dringende interventies, dat gebruikt kan worden wanneer er door het stormweer geen sprake is van een levensbedreigende situatie. Zo willen ze het noodnummer 112 vrijhouden voor mensen die wél in gevaar zijn. Tijdens de buien in het binnenland ging het om rukwinden tot 60 à 70 kilometer per uur. Gisterenavond was er nog geen zicht op het aantal binnengelopen oproepen bij 1722. (CMA)