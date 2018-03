Noodlanding op Zaventem na alarm in cockpit 15 maart 2018

Een vliegtuig van DHL heeft gisteren een noodlanding moeten maken op Brussels Airport. Het toestel was op weg van het Duitse Leipzig naar de luchthaven van East Midlands in Engeland, toen in de cockpit een waarschuwingssignaal voor brand weerklonk. Daarop beslisten de piloten een noodlanding te maken. Uiteindelijk bleek het om vals alarm te gaan, aldus de woordvoerster van DHL. De brandweer kwam wel ter plaatse voor onderzoek. (VDBS/RDK)