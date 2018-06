Noodlanding op het kerkhof 14 juni 2018

00u00 0

Een heteluchtballon heeft gisteravond een noodlanding moeten maken op het kerkhof van Melle, bij Gent. Verschillende buurtbewoners hadden al gezien hoe de ballon in de problemen was geraakt. De ballonvaarder probeerde eerder in de omgeving van het vliegveld van Gontrode te landen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk leek de begraafplaats de enige veilige optie. Bij de ongewone landing is niemand gewond geraakt. (JEW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Gontrode

Gent