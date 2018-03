Noodknop verplicht in nieuwe wagens 08 maart 2018

Vanaf 31 maart moet elk nieuwe auto uitgerust zijn met 'E-call'. Dat is een noodknop die de hulpdiensten verwittigt bij een ongeval. De beslissing van de Europese Commissie is al enkele jaren oud, maar wordt nu pas uitgevoerd. Eén druk op de knop volstaat na een ongeval om de hulpdiensten te verwittigen. De responstijd zou tot de helft korter worden, wat betekent dat de ziekenwagen tot tien minuten sneller ter plaatse is. De noodknop zou op onze wegen zo 70 mensenlevens per jaar kunnen redden. De hulpdiensten zijn niet echt enthousiast. Zij vrezen dat het systeem nog niet helemaal op punt staat en dat het bestuurders een vals gevoel van veiligheid zal geven.