Non overboord 02 november 2019

Sharon Boltons literaire thriller 'Op de vlucht' neemt letterlijk een figuurlijk een vliegende start: in de heuvels tussen Engeland en Schotland stort een ballon met dertien passagiers neer. Geen ongeluk, maar het gevolg van enkele schoten van een moordenaar op de grond. Onder meer aan boord: agente Jessica en haar zus Bella, een non die de ballonvaart cadeau kreeg voor haar 40ste verjaardag. Eén van hen overleeft de aanslag, maar gaat niét naar de politie. Waarom niet, kom je pas na 190 bladzijden te weten in deze spannende nagelbijter waarin niets is wat het lijkt en zelfs de grootste ploerten een beetje sympathiek worden. Meer vertellen zou zonde zijn, behalve dat één en ander met mensensmokkel te maken heeft en dat Bolton zoveel kronkels in haar verhaal inbouwt, dat je naar het einde toe wat draaierig wordt.

