Nokia herlanceert z'n banaan-gsm 27 februari 2018

Nokia blijft voor nostalgie gaan. Nadat het vorig jaar een nieuwe versie van de legendarische Nokia 3310 lanceerde, komt de fabrikant nu met een nieuwe Nokia 8110 op de proppen. De gebogen uitschuifbare telefoon - omgedoopt tot banaan-gsm - werd enkele jaren na zijn release een grote hit, nadat Neo het toestel gebruikte in de film 'The Matrix'. De gsm draait op 'Smart Feature OS'. Hij zal geen Android-apps draaien, maar wel een eigen ministore hebben, met bijvoorbeeld Facebook. Hij heeft ook een 2 megapixelcamera - waarvan u vooral niet te veel mag verwachten - een batterij die het 25 dagen uithoudt in stand-bymodus én natuurlijk het spelletje 'Snake'. (BHL)

