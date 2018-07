Noir de noir IJsje van de week 07 juli 2018

00u00 0

Zeker bij deze tropische temperaturen doen chocolatiers wat minder gouden zaken - voor een praline in je mond raakt, is ze al gesmolten - en dus dient plan B ingeschakeld. Iets wat Leonidas enkele jaren geleden voor het eerst deed door hun icoonpraline Manon in ijsjesvorm te gieten. Nu gebeurde hetzelfde met de Noir de Noir: een praline van pure chocolade met ook nog eens een ganache van al even donkere chocola. En de friscoversie is niet anders: één en al donkere, wat bitter smakende chocolade waarbij de fabrikant ook duidelijk bij Magnum leentjebuur heeft gespeeld. Met datzelfde typisch gekraak én 'chocoladescherven' bij de eerste hap. Alleen voor échte chocoladefreaks. Want hoewel het ijsje met 80 ml relatief klein is - tegen 120 ml voor een Magnum - is één Noir de Noir-frisco toch al goed voor 185 calorieën. Ook de prijs is even premium: 4,19 euro voor een doos van 3 stuks. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN