Exclusief voor abonnees Nog zeker twee dagen werk in vuilste huis van Gent 16 oktober 2019

00u00 0

De opruimwerken in het vuilste huis van Sint-Amandsberg, deelgemeente van Gent, zijn gisteren gestart. De bewoner verzamelde al jarenlang rommel en buren klaagden over stank en een muizenplaag. Daarom verklaarde burgemeester Mathias De Clercq het huis vorige week onbewoonbaar. De bewoner, die sindsdien bij familie verblijft, kreeg zeven dagen om op te ruimen. Hij mocht het huis enkel nog binnen om schoon te maken, maar dat heeft hij dus niet gedaan. De stad Gent stuurde daarom een professionele firma ter plaatse. Die kwam gisterochtend rond 9 uur met een container van acht ton aan. "Dit is het smerigste huis dat ik ooit heb gezien", liet één van de werkmannen optekenen. Tegen de middag zat de eerste container bijna vol. Enkel de garage, die bezaaid lag met zakken vol huisvuil en pmd, was op dat moment al leeg. Volgens het kabinet van burgemeester De Clercq heeft de firma nog minstens twee, maar misschien zelfs vier dagen nodig om alles weg te krijgen. De bewoner draait op voor de kosten. (CEMG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen