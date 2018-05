Nog zeker drie jaar European Open in Antwerpen 16 mei 2018

00u00 0

Nieuwe toernooidirectie - ex-speler Dick Norman en zijn vrouw Ilse Van Parys als event manager -, vernieuwde aanpak en verlaagde ticketprijzen. De European Open, het enige ATP-toernooi dat België nog rijk is, wil in zijn derde editie een doorstart nemen. De nadruk zal liggen op beleving - het vipsegment wordt uitgebreid waarbij de vele optredens en party's mee de sfeer moeten verzorgen - maar ook het deelnemersveld moet de mensen aanspreken. In dat opzicht is de aanwezigheid van David Goffin als speerpunt natuurlijk een logische keuze. "We hebben gehoord dat hij Antwerpen absoluut op zijn palmares wil zetten en daarvoor misschien zelfs zijn kalender wat wil verlichten", wist Norman. De voorbije jaren kwam Goffin telkens vermoeid uit Azië naar de Lotto Arena, waardoor achtereenvolgens Richard Gasquet en Jo-Wilfried Tsonga met de hoofdprijs aan de haal gingen. De nieuwe toernooileiding kreeg alvast de garantie dat ze drie jaar aan het project kunnen werken. Het toernooi vindt plaats van 15 tot 21 oktober. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN