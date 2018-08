Nog zeker 10 vermisten onder puin van brug in Genua 17 augustus 2018

00u00 0

De Italiaanse autoriteiten vermoeden dat er nog minstens tien en mogelijk zelfs twintig slachtoffers onder het puin liggen van de ingestorte Morandibrug in Genua. Reddingswerkers hebben gisteren de hele dag met veertig speurhonden gezocht naar overlevenden. De kans dat een van de vermisten de ramp overleeft, wordt met de dag kleiner. "Al bestaan er altijd mirakels en zijn er bij andere rampen mensen na een week of zelfs langer levend vanonder het puin gehaald", zegt Chris De Pauw, die jarenlange ervaring heeft bij het B-Fastteam. Dat in Genua enorme betonpijlers zijn ingestort, kan een voordeel zijn: "Daartussen zitten mogelijk grote ruimtes, waar slachtoffers nog levend uitgehaald kunnen worden." (JEW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN