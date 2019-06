Exclusief voor abonnees Nog warmer Het weer 25 juni 2019

00u00 0

Het wordt nog warmer vandaag. Bij zonsopgang zitten de temperaturen op meerdere plekken al boven 20 graden en vanaf dan komt er makkelijk 3 graden per uur bij, om uit te komen op tropische maxima in het binnenland. In het centrum halen we 32 graden, in de Kempen zelfs 35 of 36 graden. Aan zee blijft het een heel stuk koeler en daar steekt er tijdens de namiddag een goed voelbare zeebries op. Het wordt ook zonnig, met hooguit wolkensluiers, die wat talrijker zijn in het westen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Kempen

weer