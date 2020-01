Exclusief voor abonnees Nóg warmer dan in 2019 04 januari 2020

Slecht nieuws voor wie het afgelopen jaar al te warm vond. Dit jaar wordt het nog warmer, laat de Britse meteorologische dienst Met Office via BBC weten. Afhankelijk van de plaats op deze aardbol zal het in 2020 tussen 0,99°C en 1,23°C - of gemiddeld 1,11°C - warmer worden dan het temperatuurgemiddelde tussen 1850 en 1900. Naar de oorzaak is het niet ver zoeken: de uitstoot van CO2 en andere vervuilende gassen. Krijgen de Britse weervoorspellers gelijk - en daar twijfelen weinigen aan -, dan wordt 2020 al het zesde 'warmste' recordjaar op een rij. Wat overigens van de periode tussen 2010 en 2019 het warmste decennium ooit maakte.

