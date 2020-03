Exclusief voor abonnees Nog vijf jaar geduld. Minstens Doortrekking N41 Dendermonde-Aalst 40 jaar 05 maart 2020

Wie over de N41 van Sint-Niklaas richting Aalst rijdt, bereikt op de grens van Dendermonde en Lebbeke plots het einde van de gewestweg. Plannen om de baan door te trekken tot Aalst - en zo de dorpskernen van onder meer Dendermonde, Oudegem en Gijzegem te ontlasten - liggen al 40 jaar op de plank. Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat de aanleg mogelijk moest maken, werd door de Raad van State vernietigd in 2014, na klachten van actiecomités en het Lebbeekse gemeentebestuur. In 2017 beloofde toenmalig minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) het dossier nieuw leven in te blazen door met extra studiewerk andere tracés te onderzoeken. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Aangezien in het meerjarenbudget van de Vlaamse regering geen geld voorzien is, zal dit project zeker nog vijf jaar stilliggen. (DND)

